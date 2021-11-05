Главная > Экономика

«Газпром» заинтересован в стабильной и прогнозируемой ситуации на рынке

4 ноября в 12:55 Экономика 0 285 Карина Мелова
1 Изображение

В ходе конференции Flame Елена Бурмистрова, гендиректор ООО «Газпром экспорт», акцентировала внимание на том, что холдинг желает видеть на рынке стабильную и прогнозируемую ситуацию, чему никоим образом не способствует установление ни слишком высоких, ни слишком низких цен на газ, способных вызвать деградацию спроса в Европе и препятствовать плодотворному сотрудничеству «Газпрома» с клиентами.

По мнению г-жи Бурмистровой, договора, подписанные на срок свыше двух лет, благоприятствуют предсказуемости и не допускают волатильность цен. «Чтобы понять преимущества долгосрочных контрактов перед спотовыми, следует спросить крупных игроков на рынке Европы. Они подтвердят, что контракты с нефтяной привязкой выгоднее спотовых, и что газ, поставляемый «Газпромом» по долгосрочным контрактам, во много раз дешевле поставляемого по краткосрочным сделкам», – подчеркнула она, добавив, что холдинг предвидит увеличение добычи и спроса на газ в РФ и на глобальном уровне, поэтому не стремится как можно быстрее реализовать максимальный объем газа.

Согласно убеждению зампреда правления «Газпрома», долгосрочные контракты, действующие по принципу «бери или плати», выгодны в плане прогнозируемости и вкладчикам, и потребителям. Прогноз компании относительно спроса на природный газ положительный и учитывает смещение акцента потребления газа с непосредственного сжигания промышленными клиентами на производство электроэнергии и водорода.

Кроме того, газовая компания намерена приобщиться к сокращению выбросов, однако считает необходимым с меньшим популизмом и большим прагматизмом обсуждать эту проблему.
По материалам ТАСС
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Лукашенко приступил к изучению очередного проекта конституции Белоруссии

4 ноября в 15:11 Внешняя политика

Бизнес-омбудсмен считает необходимым позволить в РФ применять утвержденные ВОЗ вакцины от коронавируса

4 ноября в 14:28 Медицина

В The Lancet появилась публикация о высокоэффективности вакцины «Спутник Лайт»

3 ноября в 15:33 Медицина

Коммунальные услуги подорожают в следующем году

3 ноября в 14:25 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Озвучен срок пуска газа по второй нитке «СП – 2» Летом в России начнут оформлять электронные дубликаты документов В ЛДПР считают необходимым избавить пенсионеров от обязанности платить транспортный налог Объявлен приговор по первому делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» Россия оказывает посредничество в переговорах Запада с талибами об отправке гуманитарной помощи в Афганистан

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Top.Mail.Ru