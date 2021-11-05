«Газпром» заинтересован в стабильной и прогнозируемой ситуации на рынке

В ходе конференции Flame Елена Бурмистрова, гендиректор ООО «Газпром экспорт», акцентировала внимание на том, что холдинг желает видеть на рынке стабильную и прогнозируемую ситуацию, чему никоим образом не способствует установление ни слишком высоких, ни слишком низких цен на газ, способных вызвать деградацию спроса в Европе и препятствовать плодотворному сотрудничеству «Газпрома» с клиентами.



По мнению г-жи Бурмистровой, договора, подписанные на срок свыше двух лет, благоприятствуют предсказуемости и не допускают волатильность цен. «Чтобы понять преимущества долгосрочных контрактов перед спотовыми, следует спросить крупных игроков на рынке Европы. Они подтвердят, что контракты с нефтяной привязкой выгоднее спотовых, и что газ, поставляемый «Газпромом» по долгосрочным контрактам, во много раз дешевле поставляемого по краткосрочным сделкам», – подчеркнула она, добавив, что холдинг предвидит увеличение добычи и спроса на газ в РФ и на глобальном уровне, поэтому не стремится как можно быстрее реализовать максимальный объем газа.



Согласно убеждению зампреда правления «Газпрома», долгосрочные контракты, действующие по принципу «бери или плати», выгодны в плане прогнозируемости и вкладчикам, и потребителям. Прогноз компании относительно спроса на природный газ положительный и учитывает смещение акцента потребления газа с непосредственного сжигания промышленными клиентами на производство электроэнергии и водорода.



Кроме того, газовая компания намерена приобщиться к сокращению выбросов, однако считает необходимым с меньшим популизмом и большим прагматизмом обсуждать эту проблему.

По материалам ТАСС