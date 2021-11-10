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«Газпром» начинает заполнять газом ПХГ Европы

8 ноября в 14:00 Экономика 0 537 Карина Мелова
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Сегодня «Газпром» заканчивает наполнять газом российские подземные хранилища, что должно полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка грядущей зимой. Кроме того, компания наращивает объемы поставок в европейские ПХГ (ист.: «Известия»).

27 октября политический лидер РФ дал руководителю компании Алексею Миллеру распоряжение по окончании заполнения российских хранилищ 7–8 ноября начать планово увеличивать объем газа в ПХГ в Европе, в частности в Германии и Австрии.

Как известно, с августа Европа испытывает энергетический кризис в условиях стремительного поднятия цен на газ и недостаточности собственных запасов.

3 ноября заместитель председателя правления «Газпрома» Елена Бурмистрова подчеркнула, что компания не стремится к установлению максимальных цен на газ на европейском рынке.

За день до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил намерение российской стороны продолжать выполнять свои обязательства по поставкам газа в западные страны после 8 ноября.

13 октября Владимир Путин в качестве причины поднятия стоимости газа на европейском рынке назвал дефицит электроэнергии, а не заинтересованность производителей сырья.
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