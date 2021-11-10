Озвучена стоимость перехода РФ к новой экономической модели

В ходе беседы с сотрудником информагентства «РИА Новости» председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф выразил свое мнение по поводу затрат, которые государству придется понести при осуществлении перехода от ископаемых к использованию возобновляемых источников энергии. Он полагает, что данный процесс будет длиться минимум 40 лет и обойдется РФ в сумму от 657 миллиардов до одного триллиона долларов.
Господин Греф пояснил: «Ожидается, что эти изменения займут минимум 40 лет. За это время экономика и рыночная конъюнктура «переварят» все возможные изменения в технологиях, спросе и предложении, структуре цен. Сложится новая стабильная и более устойчивая в долгосрочной перспективе модель экономического развития».
Кроме того, глава Сбербанка уверен, что активная программа реиндустриализации стимулирует технологический прогресс, открытие новых рабочих мест и уменьшение экологических проблем.
Роль и доля «зелёной энергетики» растёт и будет расти далее из-за двух основных групп причин. Первое – экологическая составляющая, опасность для природы и человека от масштабного применения углеводородов. Второе - техническая и экономическая сторона. Технологии добычи и использования энергии из ВИЭ становятся постепенно всё дешевле и эффективнее, требуют меньше затрат.
В России известна бодрая поговорка: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». Никто не мог подумать, что это относится и к солнечной, ветровой и гидроэнергетике.
Наша страна, экономика которой основана прежде всего на экспорте сырья, неизбежно встаёт перед необходимостью энергоперехода не только «для себя», но прежде всего для функционирования в международном разделении труда и получения доходов от него.
Происходит постепенное, но неуклонное смещение источников энергии в пользу декарбонизации, уменьшение в энергобалансе ведущих стран доли триады «нефть-газ-уголь» . Пандемия лишь ускорила проявление данных тенденций. Не случайно в 2020 г. ЕС провозгласил цель добиться «нулевых выбросов» в электроэнергетике к 2050 г. Электроэнергия в Европе в 2020 г. была почти на 30% чище, чем в 2015 г. Углеродоёмкость уменьшилась с 317 граммов CO2 /Квт-ч в 2015 году до 226 граммов в 2020 году. Ужесточаются требования к автомобильным двигателям. В 2021 г. в ЕС они станут на 20% более жёсткими по выбросам, чем сейчас. А с 2030 г. предусматривается двойное снижение выбросов СО2 относительно норм 2020 г. В таких условиях всё большее и быстрое распространение станут получать электромобили.
Уже сейчас генерация электроэнергии из ВИЭ вытесняет углеводородную. В Германии с её четвёртой в мире по объёмам промышленностью ВИЭ обеспечивают 56% всего производства электричества.
Потребность в углеводородах из России в долгосрочной перспективе будет сокращаться. Безусловно, она не сойдёт на нет совсем, до нуля. И в обозримом будущем потребление нефтегаза останется достаточно объёмным. Но в динамике и абсолютные объёмы потребности в нём, и доля в энергобалансе будут неуклонно уменьшаться.
Для российских добывающих компаний определённый ответ на данные вызовы может быть в постепенном переходе к более высокому удельному весу другой продукции. Например, экспорт не столько сырья, сколько продукции его глубокой переработки. Поставки изделий из пластика, полимеров, продукции оргсинтеза. Кроме того, экспорт водорода как ёмкого и универсального топлива в противовес природному газу.
В любом случае, преобразования в данном секторе должны потянуть за собой тектонические изменения в технологиях других отраслей и в экономике в целом. Сроки и суммы, требующиеся для этого, могут быть вполне соответствующими названным Г. Грефом.