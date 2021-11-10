Озвучена стоимость перехода РФ к новой экономической модели

В ходе беседы с сотрудником информагентства «РИА Новости» председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф выразил свое мнение по поводу затрат, которые государству придется понести при осуществлении перехода от ископаемых к использованию возобновляемых источников энергии. Он полагает, что данный процесс будет длиться минимум 40 лет и обойдется РФ в сумму от 657 миллиардов до одного триллиона долларов.



Господин Греф пояснил: «Ожидается, что эти изменения займут минимум 40 лет. За это время экономика и рыночная конъюнктура «переварят» все возможные изменения в технологиях, спросе и предложении, структуре цен. Сложится новая стабильная и более устойчивая в долгосрочной перспективе модель экономического развития».



Кроме того, глава Сбербанка уверен, что активная программа реиндустриализации стимулирует технологический прогресс, открытие новых рабочих мест и уменьшение экологических проблем.