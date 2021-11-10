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Газ на европейском рынке подешевел

10 ноября в 13:22 Экономика 0 398 Карина Мелова
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По данным биржевой площадки ICE, в момент начала торговой сессии цена на газ на европейском рынке сегодня упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Предположительно, причиной тому является предстоящее наращивание поставок российского топлива.

Так, фьючерс с расчетом в декабре на нидерландском хабе TTF подешевел до 791,6 доллара за 1000 кубических метров (66 евро за МВт ч).

Известно, что утром объем газа, передаваемого по трубопроводу Ямал – Европа, увеличился практически на четверть, если сравнивать с предыдущими показателями. Также на 10 ноября «Газпром» подал заявки на транзит газа через Украину по договору в объеме 109,3 миллиона кубометров в сутки.

Политический лидер РФ Владимир Путин дал распоряжение «Газпрому» нарастить поставки газа в европейские хранилища по окончании наполнения подземных хранилищ в России. В ответ на поручение президента компания составила и начала реализовывать план закачки газа в 5 подземных хранилищ Европы на ноябрь (ист.: ТАСС).
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