Газ на европейском рынке подешевел

По данным биржевой площадки ICE, в момент начала торговой сессии цена на газ на европейском рынке сегодня упала ниже 800 долларов за тысячу кубометров. Предположительно, причиной тому является предстоящее наращивание поставок российского топлива.



Так, фьючерс с расчетом в декабре на нидерландском хабе TTF подешевел до 791,6 доллара за 1000 кубических метров (66 евро за МВт ч).



Известно, что утром объем газа, передаваемого по трубопроводу Ямал – Европа, увеличился практически на четверть, если сравнивать с предыдущими показателями. Также на 10 ноября «Газпром» подал заявки на транзит газа через Украину по договору в объеме 109,3 миллиона кубометров в сутки.



Политический лидер РФ Владимир Путин дал распоряжение «Газпрому» нарастить поставки газа в европейские хранилища по окончании наполнения подземных хранилищ в России. В ответ на поручение президента компания составила и начала реализовывать план закачки газа в 5 подземных хранилищ Европы на ноябрь (ист.: ТАСС).