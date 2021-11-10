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СП озвучила ключевую проблему российской экономики

15 ноября в 14:40 Экономика 0 650 Карина Мелова
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Как отмечает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин, ключевая проблема российской макроэкономики кроется в инфляции. По окончании октября уровень инфляции достиг наивысшего с начала 2016 года значения 8,13 % в годовом исчислении, тогда как целевым для регулятора является показатель 4 процента.

Алексей Саватюгин подчеркнул: «У нас стабильная макроэкономическая ситуация, спасибо мировой конъюнктуре, у нас золотовалютные резервы на историческом максимуме, накоплена хорошая финансовая подушка. Но вы правы, инфляция – основная макроэкономическая проблема». Он сообщил о накоплении по состоянию на 29 октября 2021 года золотовалютных резервов в объеме 623,2 миллиарда долларов (ист.: Банк России для «РИА Новости»).

Аудитор считает необходимым существенно снизить уровень инфляции в государстве относительно теперешнего для повышения прогнозируемости и стабильности экономики. Если верить «свежему» прогнозу Центробанка, к концу года инфляция в РФ достигнет 7,4–7,9 %. 12 октября Министерство экономического развития внезапно подняло свой предсказываемый показатель инфляции с 5,8 % (в сентябре) до 7,4 %.
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