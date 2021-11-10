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«Поставлена на паузу» сертификация оператора «СП – 2»

16 ноября в 14:52 Экономика 0 379 Карина Мелова
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Согласно заявлению Федерального сетевого агентства Германии, сегодня регулятор ФРГ «поставил на паузу» сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2».

В частности, веб-ресурс регулятора сообщил: «Федеральное сетевое агентство Германии сегодня приостановило процедуру сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора трубопровода». Рассмотрев представленные документы, регулятор постановил, что процесс сертификации будет возобновлен в случае создания оператора на основании законов ФРГ. Оператор Nord Stream 2 принял решение в пользу основания «дочки» согласно немецкому законодательству.

«Процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании и Федеральное сетевое агентство Германии не сможет проверить, заполнена ли документация, повторно представленная дочерней компанией в качестве нового заявителя», – подытожили в регуляторе.

Уточним, 10 сентября закончилось сооружение газопровода «СП – 2», идущего из РФ в Германию по дну Балтийского моря, однако он не был введен в эксплуатацию. Большинство государств Евросоюза заинтересованы в запуске проекта. В то же время США, Польша, Прибалтика и Украина выступают против.
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