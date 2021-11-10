Глава польского правительства рекомендовал Германии не сертифицировать «СП – 2»

В ходе беседы с сотрудником издания Bild Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, обратился к кандидату в канцлеры Германии Олафу Шольцу с призывом не сертифицировать газопровод «Северный поток – 2» и не снабжать РФ дополнительными деньгами за газ.



В частности, политик настаивает на следующем: «Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения» (ист.: «РИА Новости»).



16 ноября федеральное сетевое агентство Германии поставило на паузу сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Оператору проекта необходимо основать дочернюю компанию для координирования немецкого участка магистрали. Для сертификации придется повторно подавать весь комплект документов. Таким образом, вероятно, первоначальная заявка компании-оператора не будет рассмотрена до 8 января, и дополнительные поставки газа по «СП – 2» в ЕС зимой осуществляться не будут.



По словам представителя Министерства энергетики Германии, приостановка сертификации Nord Stream 2 AG – это регуляторный вопрос и «промежуточный этап» в этом процессе, не способный повлиять на обеспечение Германии энергией.