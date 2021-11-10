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Глава Центробанка опасается, что высокая продовольственная инфляция поставит под угрозу незащищенные слои населения

18 ноября в 14:24 Экономика 0 303 Карина Мелова
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Во время своего выступления в нижней палате парламента Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что продовольственная инфляция в стране доросла до двузначного значения.

По словам главы ЦБ, на низком уровне, приближенном к целевому значению 4 %, инфляция в России оставалась недолго, лишь 4 года. В данный момент она вполовину выше, продовольственная же доросла до двузначного показателя.

«Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», – подытожила г-жа Набиуллина, разъяснив, что, помимо прочего, стремительное подорожание «продуктовой корзины» вызвано плохим урожаем, повышением цен на мировом рынке, а также удорожанием рабочей силы в сельскохозяйственной отрасли на фоне уменьшения количества сезонных трудовых мигрантов.
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