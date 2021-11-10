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Молдавия не оплатила топливо от «Газпрома»

24 ноября в 15:31 Экономика 0 210 Карина Мелова
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Молдавия не оплатила поставки газа от ПАО «Газпром». Так, представитель компании Сергей Куприянов сообщил: «Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. Срок в 48 часов после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня».

На фоне грядущего окончания действия соглашения о поставках газа молдавское правительство анонсировало чрезвычайный режим в сфере энергетики в период с 22 октября по 20 ноября. 29 октября был подписан очередной договор при условии выполнения аудита задолженности «Молдовагаза» в следующем году, которая, как ожидается, должна быть погашена за 5 лет, включая пеню. 22 ноября «Газпром» пообещал прекратить поставлять газ в Молдавию через 48 часов в случае отсутствия платежа за 22 ноября.

По словам руководителя «Молдовагаза» Вадима Чебана, он попросил у правительства займ, примерно 74 млн долларов, для погашения долга за топливо. Выдача средств возможна после одобрения парламента, который изучит данный вопрос 25 ноября (ист.: «РИА Новости»).
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