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Во втором квартале ВВП превзошел докризисный уровень

25 ноября в 14:19 Экономика 0 245 Карина Мелова
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Обращаясь в формате видео к участникам XIII саммита АСЕМ (форум «Азия – Европа»), председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что по завершении второго квартала текущего года уровень ВВП РФ превзошел докризисный показатель. Кроме того, фиксируются перемены в лучшую сторону на рынке труда.

Глава кабмина поделился такими сведениями: «По итогам второго квартала текущего года валовой внутренний продукт России полностью восстановился и превысил докризисный уровень. Улучшилась ситуация на рынке труда. Наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций».

По убеждению премьер-министра, на данном этапе деятельность властей участников АСЕМ должна быть сосредоточена на обеспечении стабильного восстановления после кризиса. «Россия готова принимать в этом самое активное участие. Тем более что многие задачи по оздоровлению экономики и социальной сферы успешно решаются», – заметил г-н Мишустин.
По материалам ТАСС
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