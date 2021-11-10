Во втором квартале ВВП превзошел докризисный уровень

Обращаясь в формате видео к участникам XIII саммита АСЕМ (форум «Азия – Европа»), председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что по завершении второго квартала текущего года уровень ВВП РФ превзошел докризисный показатель. Кроме того, фиксируются перемены в лучшую сторону на рынке труда.



Глава кабмина поделился такими сведениями: «По итогам второго квартала текущего года валовой внутренний продукт России полностью восстановился и превысил докризисный уровень. Улучшилась ситуация на рынке труда. Наблюдается положительная динамика в сфере инвестиций».



По убеждению премьер-министра, на данном этапе деятельность властей участников АСЕМ должна быть сосредоточена на обеспечении стабильного восстановления после кризиса. «Россия готова принимать в этом самое активное участие. Тем более что многие задачи по оздоровлению экономики и социальной сферы успешно решаются», – заметил г-н Мишустин.

По материалам ТАСС