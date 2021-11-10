РФ не спешит принимать меры на нефтяном рынке в связи с «омикроном»

На полях российско-китайского бизнес-форума зампредседателя правительства РФ Александр Новак уведомил представителей СМИ о том, что пока Россия не считает необходимым немедленно принимать меры на нефтяном рынке в связи с обнаружением нового штамма ковида. Участники ОПЕК+ также не просили российскую сторону об этом. Вице-премьер не допускает спешки в данном вопросе и рекомендует наблюдать за ситуацией. Очередная министерская встреча ОПЕК+ состоится 2 декабря.



«Всегда [появление новых штаммов] вызывает оценки рынка, потому что могут применяться различные ограничительные меры правительств разных стран. Нужно смотреть, как сейчас будет развиваться ситуация, мы должны мониторить внимательно. И как это будет влиять на спрос», – заявил г-н Новак (цит. ТАСС).



Как известно, в Африке выявили новый ковидный штамм В.1.1.529, названный Всемирной организацией здравоохранения греческой буквой омикрон. По данным ВОЗ, этот подвид очень быстро распространяется и мутирует, вызывая определенные риски. Существует вероятность того, что изменения шиповидного белка затруднят нейтрализацию патогена антителами, а это может повлиять на эффективность прививочных препаратов.