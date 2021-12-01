Снижение высокой инфляции займет 2-3 года

Возглавляющая Центральный банк Российской Федерации Эльвира Набиуллина на полях инвестиционного форума «Россия зовет!» поделилась своим мнением относительно темпов уменьшения уровня инфляции. По ее словам, достичь снижения уровня инфляции реально за 2-3 года, в тоже время не получится быстро зафиксировать на низких уровнях инфляционные ожидания (ист.: ТАСС).



В частности, г-жа Набиуллина выразила такую мысль: «Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два-три года даже с очень высоких уровней. Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее 10 лет, может быть, даже и больше».