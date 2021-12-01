Главная > Экономика

Снижение высокой инфляции займет 2-3 года

30 ноября в 13:25 Экономика 0 423 Карина Мелова
1 Изображение

Возглавляющая Центральный банк Российской Федерации Эльвира Набиуллина на полях инвестиционного форума «Россия зовет!» поделилась своим мнением относительно темпов уменьшения уровня инфляции. По ее словам, достичь снижения уровня инфляции реально за 2-3 года, в тоже время не получится быстро зафиксировать на низких уровнях инфляционные ожидания (ист.: ТАСС).

В частности, г-жа Набиуллина выразила такую мысль: «Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два-три года даже с очень высоких уровней. Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее 10 лет, может быть, даже и больше».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

ЕС принял решение применить V пакет санкций против Белоруссии

Сегодня в 15:44 Внешняя политика

Кабмин направил 128 миллиардов рублей на строительство автомагистралей

Сегодня в 14:38 Государство

Военных могут освободить от обязанности предъявлять QR-код

Сегодня в 13:27 Государство

Президент Турции готов к диалогу с российским коллегой

Сегодня в 12:49 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Парламент Молдавии предоставит средства для оплаты топлива от «Газпрома» СП предложила пополнять региональные бюджеты за счет доли доходов с акцизов на табак Работа над изменениями в основной закон Белоруссии подходит к концу Во втором квартале ВВП превзошел докризисный уровень Вузы РФ начинают возвращаться к очной форме обучения

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2021

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Top.Mail.Ru