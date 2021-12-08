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Путин поддержал поставки газа «Роснефти» в Европу

7 декабря в 15:39 Экономика 0 326 Карина Мелова
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Глава государства Владимир Путин дал кабмину распоряжение проработать инициативу ПАО «НК „Роснефть“» об экспорте компанией до 10 миллиардов кубометров газа в год в европейские государства. Возглавляющий «Роснефть» Игорь Сечин направил эту просьбу российскому президенту в августе (ист.: «Коммерсантъ»). Как сообщается, компания планирует экспортировать газ, заключив агентское соглашение с ПАО «Газпром».

По окончании рабочей встречи по вопросам развития топливно-энергетического комплекса 6 октября политический лидер РФ поручил правительству, «Газпрому» и «Роснефти» к 1 марта 2022 г. подготовить предложения по организации эксперимента по поставкам газа «Роснефти» в европейском направлении (ист.: «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение Владимира Путина). Контролировать выполнение поставленной задачи обязаны глава правительства Михаил Мишустин, Игорь Сечин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам г-на Сечина, пилотный проект по экспорту десяти миллиардов кубических метров газа компании будет стимулировать стабилизацию обстановки на рынке газа в Европе. Российское правительство поддержало эксперимент «Роснефти».
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