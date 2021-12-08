Путин поддержал поставки газа «Роснефти» в Европу

Глава государства Владимир Путин дал кабмину распоряжение проработать инициативу ПАО «НК „Роснефть“» об экспорте компанией до 10 миллиардов кубометров газа в год в европейские государства. Возглавляющий «Роснефть» Игорь Сечин направил эту просьбу российскому президенту в августе (ист.: «Коммерсантъ»). Как сообщается, компания планирует экспортировать газ, заключив агентское соглашение с ПАО «Газпром».



По окончании рабочей встречи по вопросам развития топливно-энергетического комплекса 6 октября политический лидер РФ поручил правительству, «Газпрому» и «Роснефти» к 1 марта 2022 г. подготовить предложения по организации эксперимента по поставкам газа «Роснефти» в европейском направлении (ист.: «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение Владимира Путина). Контролировать выполнение поставленной задачи обязаны глава правительства Михаил Мишустин, Игорь Сечин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.



По словам г-на Сечина, пилотный проект по экспорту десяти миллиардов кубических метров газа компании будет стимулировать стабилизацию обстановки на рынке газа в Европе. Российское правительство поддержало эксперимент «Роснефти».