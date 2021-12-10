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Стоимость нефтегазовой продукции взяла курс на снижение

9 декабря в 15:30 Экономика 0 318 Карина Мелова
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Цены фьючерсных контрактов на газ в Европе с расчетами на январь в начале торговой сессии сегодня уменьшились до 4,6 %. Такая информация представлена на биржевой площадке ICE в Лондоне.

Помимо этого, упала и стоимость нефти. Цена нефти сорта Brent опустилась до 75,28 доллара за баррель, то есть на 0,71 процента. Стоимость же январских фьючерсов на марку WTI составила 71,99 доллара. В относительном выражении это равно 0,53 процента.

По мнению аналитиков, падение цен на нефть может носить кратковременный характер либо стать началом процесса «боковика». В скором будущем на рынках нефти возможно уменьшение ликвидности и существенное усиление волатильности.

Прежде имел место стремительный рост стоимости газа. Так, начиная с октября, в первый раз цена фьючерсов на газ с расчетами на январь поднялась выше 1200 долларов.
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