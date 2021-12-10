В Австрии выступили против использования «СП – 2» в качестве рычага давления на Россию

В ходе беседы с сотрудником немецкого издания Die Welt 14 декабря недавно назначенный канцлер Австрии Карл Нехаммер акцентировал внимание на том, что «Северный поток – 2» – это европейский проект, который не должен служить роль рычага давления на Российскую Федерацию в связи ситуации на Украине.



В частности, политик выразил следующее убеждение: «Я не считаю нужным связывать запуск «Северного потока – 2» с российским поведением на Украине. Этим самым ЕС может только навредить самому себе. «Северный поток – 2» отвечает интересам не только России, от него получат выгоду и Германия, Австрия с другими странами ЕС. «Северный поток – 2» – это европейский проект, который не должен быть использован как средство давления на Москву».



Как утверждает господин Нехаммер, Австрия не изменяет своей позиции по данному вопросу, надеясь на введение газопровода в эксплуатацию в ближайшем будущем. «Я ожидаю, что «Северный поток – 2» скоро сможет быть запущен, как и планировалось», – сказал канцлер Австрии.