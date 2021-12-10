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Свыше 12 миллиардов выделили на поднятие заработных плат бюджетников

14 декабря в 13:55 Экономика 0 208 Карина Мелова
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Как уведомила 14 декабря пресс-служба кабинета министров, председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился направить больше 12,2 миллиарда рублей из резервного фонда на увеличение размера зарплаты бюджетников: преподавателей, врачей, а также работников научной и культурной сфер.

Так, сообщение гласит: «Из выделенных средств более 2,9 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей – научных. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей – учреждения культуры».

Эта тема поднималась в ходе рабочей встречи кабмина 8 декабря, на которой премьер-министр обратился к министру труда и социальной защиты с просьбой лично мониторить реализацию этого поручения, а также совместно с Министерством финансов проследить за тем, чтобы выделенные средства достигли своих пунктов назначения. По словам г-на Мишустина, заработок вышеперечисленных работников должен целиком отвечать параметрам, обусловленным указом главы государства.

Указ президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» требует доведения заработных плат преподавателей школ, колледжей, воспитателей детских садов, сотрудников учреждений культуры до ста процентов средней зарплаты по региону, врачей, преподавателей высших учебных заведений и научных сотрудников – до 200 % средней зарплаты в регионе.
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