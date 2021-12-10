Песков поделился предположениями Кремля относительно инфляции в РФ

16 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что политический лидер РФ Владимир Путин в условиях давления внешних и внутренних факторов принимает все возможные меры по сведению показателей инфляции к запланированным значениям.



«Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем, собственно, кабмин и занимается. Инфляция высокая, и установка президента – делать всё возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее», – пояснил Песков.



8 декабря министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников сказал, что темпы увеличения инфляции к концу 2021 года превысят 8 процентов, что выходит за рамки как официального прогноза Минэкономразвития (7,4 %), так и предположений Центробанка (7,4–7,9 %). По его словам, инфляция на глобальном уровне «берет разгон», вследствие чего цены неустанно растут практически во всех государствах. Как свидетельствует обнародованный ранее Банком России бюллетень «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования, увеличение розничных цен в РФ в ноябре с учетом сезонности стало менее стремительным, но все еще ощутимым. Как ожидается, реализуемая денежно-кредитная политика ЦБ призвана сдерживать избыточный рост спроса, при этом плавное устранение логистических проблем и наращивание производства постепенно увеличат предложение услуг и товаров в течение следующего года (ист.: «Известия»).



7 декабря в ходе рабочей встречи президент России заметил, что основную трудность для экономики страны представляет рост инфляции (8,4 % в конце ноября). Он акцентировал внимание на том, что в 2022 г. следует вернуть инфляцию к значению 4 %.