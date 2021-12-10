Польша не сможет воспрепятствовать запуску «СП – 2»

В интервью «Известиям» российский посол в Польше Сергей Андреев выразил убеждение в том, что Варшава не играет решающей роли в запуске газопровода «Северный поток – 2».



До этого, встретившись с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий уведомил, что в Варшаве надеются на отмену введения в эксплуатацию трубопровода и ведут соответствующую работу в этом направлении с немецкой стороной.



Диппредставитель РФ считает аргументы против «СП – 2» необоснованными и акцентирует внимание на том, что решение по данному вопросу будет приниматься не в Польше. Он подверг критике призывы Анны Москвы (министра климата и окружающей среды Польши) к антимонопольному расследованию против ПАО «Газпром».



По мнению Андреева, газовые отношения между РФ и Евросоюзом чрезвычайно политизированы, и Варшаве будет очень сложно выгодно заменить «Газпром».



Сооружение «Северного потока – 2» закончено, однако газопровод не может быть запущен из-за приостановки процесса сертификации оператора. Согласно требованию регулятора, Nord Sream 2 AG необходимо основать в Германии дочернее предприятие и подать заявку от его лица.