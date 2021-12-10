Газ на европейском рынке дешевеет

По состоянию на 12:40 по московскому времени цена газа на европейском рынке снизилась на 16 % до 1697 долларов за 1000 кубов или 145 евро за МВт ч (данные Интерконтинентальной биржи ICE). При этом в момент начала торговой сессии стоимость фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) с расчетами в январе достигла $1823,9.



На текущей неделе цена на газ установила рекорд на уровне 2150 долларов. Рост стоимости стимулировала приостановка «Газпромом» транзита газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа». 23 декабря «Газпром» уже третий раз кряду не забронировал мощности газопровода.