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Газ на европейском рынке дешевеет

Сегодня в 14:56 Экономика 0 154 Карина Мелова
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По состоянию на 12:40 по московскому времени цена газа на европейском рынке снизилась на 16 % до 1697 долларов за 1000 кубов или 145 евро за МВт ч (данные Интерконтинентальной биржи ICE). При этом в момент начала торговой сессии стоимость фьючерса на хабе TTF (Нидерланды) с расчетами в январе достигла $1823,9.

На текущей неделе цена на газ установила рекорд на уровне 2150 долларов. Рост стоимости стимулировала приостановка «Газпромом» транзита газа в Германию по газопроводу «Ямал – Европа». 23 декабря «Газпром» уже третий раз кряду не забронировал мощности газопровода.
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