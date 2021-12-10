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В правительстве ожидают высоких цен на газ в следующем году

Сегодня в 14:07 Экономика 0 108 Карина Мелова
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В ходе выступления на канале «Россия 24» заместитель председателя правительства Александр Новак предположил, что, с учетом нынешнего соотношения спроса и предложения, в следующем году стоимость газа останется высокой.

«Баланс спроса и предложения таков, что цена достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях», – резюмировал политик, подчеркнув склонность российской стороны подписывать долгосрочные договора поставки газа.

Повышение стоимости газа простимулировал отказ ПАО «Газпром» бронировать мощности для транзита газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в Германию через Польшу на 21 декабря, что привело к остановке физического потока газа по газопроводу и переходу поставок к реверсному режиму из Германии в Польшу.

В момент завершения предыдущей торговой сессии в Европе стоимость газа снизилась до уровня менее 1500 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цена продукта достигла рекордного значения –2224 доллара за 1000 кубометров.
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