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Вице-премьер считает немыслимым незавершение сертификации «СП – 2»

Сегодня в 14:12 Экономика 0 118 Карина Мелова
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Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак считает нереальным срыв завершения проекта «Северный поток –2» и ожидает его сертификации в первом полугодии следующего года (ист.: РБК). «Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства», – заявил г-н Новак.

Процесс сертификации предполагает основание компании для обслуживания участка трубопровода в 12-мильной зоне Германии. Вице-премьер допустил вероятность поступления от Евросоюза новых требований в начале 2022 года, однако он надеется, что такого не случится.

Александр Новак заметил: «Проектная компания, которая реализует проект Nord Stream 2, строго действует в соответствии с европейским законодательством. Любые требования сверх действующего законодательства носят политический характер». По его словам, трубопровод будет готов к поставкам газа в европейском направлении в ближайшем будущем, как только II нитку заполнят техническим газом.

Напомним, в данный момент сертификация оператора «СП –2» поставлена на паузу из-за необходимости швейцарской компании Nord Stream 2 AG зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС, считает промедление в сертификации проекта политизированным.
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