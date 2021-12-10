ФАС: в следующем году скачок стоимости топлива не предвидится

В ходе беседы с сотрудником RTVI руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский предположил, что стремительного повышения стоимости дизеля и бензина в следующем году не будет.



По предоставленным гсоподином Шаскольским данным, в течение длительного периода уменьшаются цены на бензин Аи-95 и Аи-92 до показателей начала текущего года, а рост стоимости зимнего дизельного топлива обуславливается сезонным спросом. «Вопрос в том, чтобы было насыщение внутреннего рынка. Если на внутреннем рынке будет достаточно, соответственно, достаточно объемов на бирже, и будет снижение цены и на 2022 год, – разъяснил он, – Мы не ожидаем какого-то резкого роста. Тем более демпферный механизм, который существует, он эффективен, он регулярно корректируется и позволяет цены сдерживать».



Как известно, с 1 мая в РФ действует скорректированный демпфирующий механизм, благодаря которому стоимость бензина в стране гораздо ниже, нежели в соседних государствах. Для нормализации рыночной ситуации могут также понадобиться вводимый Министерством энергетики запрет экспорта бензина и новые топливные договора с нефтяными компаниями по ценам на автомобильных заправочных станциях.