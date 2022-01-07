Демократическая партия США не согласна с введением санкций против проекта «СП – 2»

Члены американской демократической партии приняли решение не соглашаться на принятие законопроекта сенатора Теда Круза, предусматривающего введение политическим лидером США Джо Байденом санкций против проекта «Северный поток – 2» (ист.: Politico).



Как свидетельствуют представители партии, они намерены не навредить переговорам Вашингтона с Москвой по вопросам ситуации вокруг Украины. Ввиду того, что в ходе диалога американский президент собирается встать на сторону европейских союзников, демократы в данный момент не считают законопроект Круза приемлемым. Предположительно, на голосовании он не преодолеет барьер в 60 голосов.



Сенатор Жанна Шахин озвучила такую позицию: «На данный момент очень важно, поскольку мы рассматриваем потенциальные действия России на Украине, чтобы мы очень тесно сотрудничали с нашими союзниками, и Германия является одним из этих очень важных союзников. И поэтому я думаю, что поправка несвоевременна». Для Германии проект «СП – 2» выгоден возможностью поставок недорогого газа.



Зампредседателя правительства РФ Александр Новак уверен в скорой сертификации «СП – 2». Не исключено, что это произойдет в первом полугодии 2022 г.