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В Европе дали положительную оценку клиническим исследованиям вакцины «Спутник V»

11 января в 15:14 Экономика 0 255 Карина Мелова
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По словам заместителя директора ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России Дениса Логунова, в Европейском агентстве лекарственных средств дали положительную оценку испытаний в клинических условиях прививочного препарата от Covid-19 российского производства «Спутник V» (ист.: ТАСС).

«Вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, вот в этой части как раз EMA уже приезжало, и у нас нет критических замечаний, по части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение», – подытожил в ходе выступления на YouTube-канале «Соловьев Live» г-н Логунов.

Согласно предоставленной представителем разработчика информации, в данный момент центр проходит этап «гармонизации производственных стандартов вакцины с EMA». Как ожидает замруководителя Центра им. Н. Ф. Гамалеи, данный процесс будет завершен в ближайшие месяцы. При этом производственные стандарты в РФ, Китае и Европе должны быть приведены в соответствие друг с другом.
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