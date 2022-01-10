В Европе дали положительную оценку клиническим исследованиям вакцины «Спутник V»

По словам заместителя директора ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России Дениса Логунова, в Европейском агентстве лекарственных средств дали положительную оценку испытаний в клинических условиях прививочного препарата от Covid-19 российского производства «Спутник V» (ист.: ТАСС).



«Вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, вот в этой части как раз EMA уже приезжало, и у нас нет критических замечаний, по части проведения клинических исследований мы получили положительное заключение», – подытожил в ходе выступления на YouTube-канале «Соловьев Live» г-н Логунов.



Согласно предоставленной представителем разработчика информации, в данный момент центр проходит этап «гармонизации производственных стандартов вакцины с EMA». Как ожидает замруководителя Центра им. Н. Ф. Гамалеи, данный процесс будет завершен в ближайшие месяцы. При этом производственные стандарты в РФ, Китае и Европе должны быть приведены в соответствие друг с другом.