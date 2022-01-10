Газ на европейском рынке опять дорожает

Согласно информации, предоставленной биржей ICE (Лондон), в ходе торговой сессии 12 января на европейском рынке опять наблюдается подорожание газа, стоимость которого перешагнула отметку в тысячу долларов за 1000 кубических метров.



Цена фьючерсных контрактов с расчетами в феврале на виртуальной торговой точке TTF в Нидерландах поднялась до уровня 1010 долларов за тысячу кубометров или 86 евро за МВт ч. Суммарное увеличение стоимости газа с момента запуска торгов превышает 8 процентов.



Напомним, 21 декабря прошлого года цена топлива на бирже в Европе в первый раз превзошла ценник 2000 долларов за 1000 кубометров в условиях наступления холодного периода и чрезвычайно низкой наполненности европейских подземных хранилищ газа. Вскорости после этого, в связи с повышением температуры воздуха, восстановлением ветрогенерации в Европе и увеличением на треть объемов перевоза СПГ танкерами из Соединенных Штатов в Европу, стоимость газа была скорректирована.



В соответствии с предположениями экспертов ПАО «Газпром», средняя стоимость экспорта газа по контрактам в 2021 г. будет равна 280 долл. за 1000 куб. м.