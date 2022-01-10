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Решетников положительно оценил предпринятые правительством меры борьбы с инфляцией

14 января в 14:58 Экономика 0 323 Карина Мелова
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Согласно заявлению главы Министерства экономического развития РФ Максима Решетникова на полях Гайдаровского форума, без предпринятых правительством мер для стабилизации ситуации с ценами в 2021 г. инфляция в России могла бы перешагнуть отметку в 9 %. Эти же меры, по мнению г-на Решетникова, помогли замедлить инфляционные процессы на 0,6–0,7 п. п. (инфляция по окончании 2021 г. достигла 8,39 %).

Так, с целью закрепления цен на продукты в прошлом году правительство внедрило механизм демпфера (на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя) и установило гибкую пошлину на экспорт подсолнечного масла.

Как полагает министр экономического развития, в данный момент властям следует сосредоточиться не на ограничениях на рынке, а на компенсации потребителям удорожания определенных товаров.

«Понимая, что инфляция носит долгосрочный, долговременный характер, надо постепенно подумать и где-то, может быть, уходить от этих ограничений, которые, как правило, носят временный характер, к системным мерам, связанным, например, с компенсацией потребителям удорожания тех или иных товаров, то есть не вмешиваясь в сами рынки, соответственно, адресно помогая тем или иным потребителям, причем по широкому спектру, это не только вопросы продовольствия, это могут быть и вопросы тех же удобрений, например, или какие-то еще моменты», – сказал г-н Решетников.

По данным министра, эти решения уже реализуются в экономической политике России.
По материалам «Прайм»
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