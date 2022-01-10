Германия платить не собирается

Как полагает вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, Германия не должна выплачивать компенсацию в случае признания проекта «Северный поток – 2» несоответствующим законодательным нормам Европейского союза. (ист.: издание Der Spiegel).



В частности, вице-канцлер озвучил такую позицию: «Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций».



По словам министра, «СП – 2» – проект геополитический ввиду того, что теоретически он исключает необходимость использования украинских транзитных мощностей. При этом релевантной продолжает быть договоренность, достигнутая в июле Вашингтоном и Берлином, сулящая «последствия» в случае применения Россией энергетики в качестве «оружия».



Сооружение «Северного потока – 2» было окончено 10 сентября минувшего года. Газопровод с двумя нитками суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров в год соединяет по дну Балтийского моря Россию и Германию.