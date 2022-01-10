Медведев: все дело в бедности

По мнению заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева, основная проблема для граждан РФ, которая оказывает влияние на состояние здоровья населения и может привести к увеличению преступности, заключается в бедности (ист.: «Ведомости»).



Так, г-н Медведев заявил: «Проблема бедности, низких доходов – это, действительно, ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности в известной степени, и целый ряд других проблем. Поэтому проблема доходов носит ключевой характер». Он также акцентировал внимание на иных проблемах в государстве, касающихся технологического, экономического развития, построения инновационной экономики и коррупции.



В 2018 году политический лидер России Владимир Путин распорядился к 2024 году уменьшить уровень бедности в 2 раза относительно показателя 2017 года. Позже эта цель была отсрочена на 6 лет. По состоянию на 2017 г. доход 18,9 миллиона (12,9 %) россиян не достигал прожиточного минимума (ист.: Росстат). В 2020 и 2021 гг. за чертой бедности в РФ были 12,1 % населения, в 2019 г. – 12,3 %. Наименьший уровень бедности в государстве – 10,7 % – наблюдался в 2012 году.