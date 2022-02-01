Жителям Германии газ с «СП – 2» будет обходиться недорого

В ходе беседы с сотрудником канала N-TV Сергей Нечаев, диппредставитель Российской Федерации в Берлине, назвал газопровод «Северный поток – 2» обоюдовыгодным проектом международного уровня, благодаря которому газ в Германию будет поставляться по приемлемой цене.



«Это международный проект, взаимовыгодная история. Мы поставляем газ по нормальным ценам на основе долгосрочных договоров. Германия будет покупателем номер один в Европе, а немецким потребителям больше не придется так много платить», – утверждает г-н Нечаев и добавляет, что вот уже в течение 50 лет РФ надежно поставляет газ в ФРГ.



Напомним, условием введения «СП – 2» в эксплуатацию является регистрация компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора. В ноябре минувшего года Федеральное сетевое агентство Германии поставило на паузу сертификацию из-за возникновения организационно-правовых вопросов.



29 декабря политический лидер России Владимир Путин сказал, что российская сторона выполнила свои обязательства по сооружению газопровода «Северный поток – 2». Он уверен, что запуск проекта позволит снизить стоимость газа в Европе.