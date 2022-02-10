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В РФ транспортным компаниям рекомендовали оставить на прежнем уровне стоимость автоперевозок

9 февраля в 14:20 Экономика 0 376 Карина Мелова
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Ссылаясь на источник на продовольственном рынке, сегодня издание «Коммерсантъ» поделилось информацией о представленной в Минтрансе инициативе, рекомендующей транспортным компаниям не поднимать тарифы на автоперевозки социально важных продуктов.

По данным Минпромторга, в прошлом году рост стоимости автомобильных перевозок составил приблизительно 30 процентов. Минсельхоз связывает это с увеличением стоимости транспорта, топлива, дефицитом водителей и автомобилей.

Сообщается, что Министерство транспорта в данный момент занимается подготовкой мер по обеспечению устойчивости цен на перевозки социально значимых товаров. Как подчеркнули в ФАС, тарифы на перевозки определяются в условиях конкуренции; в то же время сегодня следует соблюдать принципы «ответственного ценообразования».

По словам заместителя председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, себестоимости продуктов растительного происхождения во многом (примерно на 13–20 процентов) обуславливается логистикой. При этом бизнес-сектор не в состоянии установить оптимальные цены на фоне высокой рыночной конкуренции и увеличения расходов на грузовые перевозки, стоимость которых поднимается на десятки процентов.

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев считает целесообразным подписывать долгосрочные договоры с поставщиками сроком от одного года, обозначая в них начальную цену и учитывая возможность ее повышения под влиянием разных факторов.
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