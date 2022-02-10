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Посол РФ в Германии говорит о намеренной политизации «СП – 2»

11 февраля в 14:09 Экономика 0 236 Карина Мелова
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Сергей Нечаев, посол России в Германии, убежден в искусственной политизации проекта «Северный поток – 2» (ист.: «РИА Новости»).

«Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим», – утверждает он, подчеркнув, что газопровод сооружался с соблюдением норм Европейского союза, однако ЕС пару раз вносил изменения в установленные правила и намеренно политизировал проект.

В середине ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии поставило на паузу сертификацию Nord Stream 2 AG, как того потребовали законы Германии. С целью соблюдения поставленных условий оператор «СП – 2» Nord Stream 2 AG зарегистрировал дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, которая была необходима для сертификации проекта в Германии. Таким образом, выполнены все требования регулятора. Власти РФ уверяют в невозможности срыва реализации «Северного потока – 2».

Прибалтика, Украина и Польша называют газопровод «политическим» проектом и не поддерживают его. Россия же представляет «СП – 2» как «коммерческий» проект. 29 декабря прошлого года руководство «Газпрома» объявило о готовности трубопровода к вводу в эксплуатацию.
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