Сергей Нечаев, посол России в Германии, убежден в искусственной политизации проекта «Северный поток – 2» (ист.: «РИА Новости»).



«Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим», – утверждает он, подчеркнув, что газопровод сооружался с соблюдением норм Европейского союза, однако ЕС пару раз вносил изменения в установленные правила и намеренно политизировал проект.



В середине ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии поставило на паузу сертификацию Nord Stream 2 AG, как того потребовали законы Германии. С целью соблюдения поставленных условий оператор «СП – 2» Nord Stream 2 AG зарегистрировал дочернюю компанию Gas for Europe GmbH, которая была необходима для сертификации проекта в Германии. Таким образом, выполнены все требования регулятора. Власти РФ уверяют в невозможности срыва реализации «Северного потока – 2».



Прибалтика, Украина и Польша называют газопровод «политическим» проектом и не поддерживают его. Россия же представляет «СП – 2» как «коммерческий» проект. 29 декабря прошлого года руководство «Газпрома» объявило о готовности трубопровода к вводу в эксплуатацию.