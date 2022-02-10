Подземные хранилища Европы практически опустели

Сегодня наполненность подземных хранилищ Европы составляет 9,2 процента от закачанного в летний период газа. При этом прошла только половина отопительного сезона. По состоянию на 31 января в ПХГ оставалось 20 % закачанного летом газа. Такие данные предоставлены в оперативной сводке «Газпрома».



Как уведомляет ассоциация Gas Infrastructure Europe (Газовая инфраструктура Европы), 12 февраля объем активного газа в европейских хранилищах был на 22,9 % ниже показателя за аналогичный период в прошлом году.



Хранилища Европы опустошены уже на две трети, Франции и Германии – и того больше.



С учетом вышесказанного, биржевая стоимость газа в Евросоюзе по контрактам с расчетами в марте в момент начала торгов стремительно увеличилась до 1030 долларов за тысячу кубических метров (на 14 %). Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи.