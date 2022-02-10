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Подземные хранилища Европы практически опустели

Сегодня в 15:27 Экономика 0 105 Карина Мелова
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Сегодня наполненность подземных хранилищ Европы составляет 9,2 процента от закачанного в летний период газа. При этом прошла только половина отопительного сезона. По состоянию на 31 января в ПХГ оставалось 20 % закачанного летом газа. Такие данные предоставлены в оперативной сводке «Газпрома».

Как уведомляет ассоциация Gas Infrastructure Europe (Газовая инфраструктура Европы), 12 февраля объем активного газа в европейских хранилищах был на 22,9 % ниже показателя за аналогичный период в прошлом году.

Хранилища Европы опустошены уже на две трети, Франции и Германии – и того больше.

С учетом вышесказанного, биржевая стоимость газа в Евросоюзе по контрактам с расчетами в марте в момент начала торгов стремительно увеличилась до 1030 долларов за тысячу кубических метров (на 14 %). Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи.
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