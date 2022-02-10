Проведение международного экономического форума в Крыму опять откладывается

Ссылаясь на зампредседателя правительства Крыма и постоянного представителя республики при президенте России Георгия Мурадова, информагентство ТАСС объявило об очередном отсрочивании Ялтинского международного экономического форума.



По словам г-на Мурадова, причиной откладывания мероприятия является неудовлетворительная эпидемиологическая ситуация, которая на данном этапе не позволяет весной организовать международный экономический форум в Крыму. Политик надеется на проведение форума осенью при условии, что «эпидобстановка позволит».



Напомним, первый Ялтинский международный экономический форум был организован в Крыму в 2015 году. С тех пор он проходит по апрелям. Участниками форума в 2019 году стали более четырех с половиной тысяч человек, среди которых 807 делегатов из других стран. Пандемия Covid-19 помешала организации форума в 2020 и 2021 гг. VI Ялтинский международный экономический форум был назначен на 4–6 ноября.