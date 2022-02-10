Стоимость нефти Brent взяла курс на повышение

По данным биржевых площадок, в первый раз с сентября 2014 года стоимость фьючерсного контракта на нефть сорта Brent с расчетами в апреле перешагнула отметку в 99 долларов за баррель.



В 11:09 МСК был зафиксирован рост цены апрельского фьючерса на нефть Brent до уровня 98,02 доллара за баррель. В относительном исчислении увеличение стоимости составило 2,76 %. Такие сведения предоставила лондонская межконтинентальная биржа ICE.



Вскорости цена марки Brent поднялась на 3,22 процента до уровня 98,46 доллара за баррель. До этого нефть Brent стоила больше 98 долларов за баррель еще в сентябре 2014 года.