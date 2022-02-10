Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

В Казахстане официальную регистрацию прошел прививочный препарат от Covid-19 российского производства под названием «Спутник М». 19 февраля комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Казахстана выдал соответствующее регистрационное удостоверение, срок действия которого составляет 8 месяцев (ист.: ТАСС).



Препарат «Спутник М» рассчитан на подростков в возрасте 12–17 лет и является в 5 раз уменьшенной дозой вакцины «Спутник V» для взрослых. Два компонента «Спутник М» вводятся в два этапа с интервалом в 3 недели.



В РФ вакцинировать лица подросткового возраста начали в прошлом месяце. По словам Александра Гинцбурга, директора ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи», «Спутником М» уже привиты около 10 000 подростков. Препарат продемонстрировал свою надежность и безопасность.



Кроме того, в РФ начали в клинических условиях тестировать вакцину «Спутник V» на детях от 6 до 11 лет.