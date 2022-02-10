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Вакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане

22 февраля в 15:47 Медицина 0 303 Ольга Климова
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В Казахстане официальную регистрацию прошел прививочный препарат от Covid-19 российского производства под названием «Спутник М». 19 февраля комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Казахстана выдал соответствующее регистрационное удостоверение, срок действия которого составляет 8 месяцев (ист.: ТАСС).

Препарат «Спутник М» рассчитан на подростков в возрасте 12–17 лет и является в 5 раз уменьшенной дозой вакцины «Спутник V» для взрослых. Два компонента «Спутник М» вводятся в два этапа с интервалом в 3 недели.

В РФ вакцинировать лица подросткового возраста начали в прошлом месяце. По словам Александра Гинцбурга, директора ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи», «Спутником М» уже привиты около 10 000 подростков. Препарат продемонстрировал свою надежность и безопасность.

Кроме того, в РФ начали в клинических условиях тестировать вакцину «Спутник V» на детях от 6 до 11 лет.
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