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Реальные доходы россиян по итогам года не вырастут
20 мая в 11:52 Экономика и бюджет 0 208 Васильева Елена
В Счетной палате РФ заявляют о том, что рост реальных доходов россиян после падения в первом квартале остается маловероятным по итогам текущего года. Об этом говорится в записке ведомства об исполнении федерального бюджета за январь – март текущего года.
В материалах ведомства сказано: «В первом квартале 2019 года цены на нефть марки Urals и курс рубля показывали положительную динамику. При этом инфляция в марте ускорилась до 5,3% в годовом выражении. На этом фоне промышленное производство выросло на 2,1 п. п., оборот розничной торговли – на 1,8 п. п. Однако реальные располагаемые денежные доходы населения продолжали сокращаться (на 2,3 п. п.)».
Контрольное ведомство заявляет: «Для выхода в положительную область по итогам 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения во втором – четвертом кварталах должны существенно вырасти, что представляется маловероятным».
МЭР, в свою очередь, сообщает о предполагаемом росте реальных доходов россиян на 1 п. п. в текущем году. Министерство прогнозирует дальнейший рост в последующие годы, составив 1,8% в 2019-2022 годах, а в период с 2019 по 2024 годы – 2%.
В Счетной палате также заявили о том, что снизить уровень бедности в 2019 году не удастся. В материалах ведомства сказано: «При этом снижение уровня бедности в 2018 году проходило в условиях существенного роста минимального размера оплаты труда и повышения заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы и науки. В соответствии с расчетами к федеральному закону №459-ФЗ уровень бедности в 2019 году должен снизиться до 10,5%. С учетом того, что в 2018 году при условии применения значительных мер поддержки снижение уровня бедности составило только 0,3 процентного пункта, сокращение в 2019 году на 2,4 процентного пункта представляется маловероятным».
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