Минимальный размер оплаты труда в РФ будет увеличен

Минимальный размер оплаты труда в России вырастет с 1 января 2021 года из-за пересмотра потребительской корзины. Об этом заявил сегодня в ходе общероссийского съезда Федерации независимых профсоюзов РФ глава Минтруда Максим Топилин.



Он сказал: «С 1 января 2021 года корзина будет пересмотрена в большую сторону. В связи с этим и минимальный размер оплаты труда будет увеличен. И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы».



Министр отметил также, что правительство будет «очень жестко контролировать» регионы в этом вопросе.