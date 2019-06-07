Главная > Экономика и бюджет

Маткапитал увеличат с 2020 года до 470 тысяч рублей

6 июня в 17:04 Экономика и бюджет 0 206 Васильева Елена
1 Изображение

С 1 января следующего года маткапитал будет проиндексирован до 470 тысяч рублей, средства для этого уже предусмотрены. Об этом сегодня сообщил в интервью информагентству ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Он сказал: «Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года – прогноз роста потребительских цен составляет 4% – материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тыс.».

Топилин ранее сообщал о том, что предложений о продлении программы маткапитала после 2025 года не поступало. Программа стартовала в 2007 году и будет действовать до конца 2021 года. Сертификат выдается при рождении второго и последующих детей.

На данный момент выплачивается 453 тысячи рублей.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Топилин: профессиональное переобучение уже проходят 12 тысяч россиян предпенсионного возраста

6 июня в 18:48 Рынок труда

Средняя стоимость ОСАГО снизилась за истекший период 2019 года на 5,6%

6 июня в 17:51 Страхование

Китайская компания Huawei будет работать над созданием российской сети 5G

6 июня в 16:49 Экономика

Цена нефти снова снижается

6 июня в 15:21 Финансовые рынки
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Минздрав: бестабачные кальяны так же вредны, как обычные Новогодних выходных в 2020 году будет меньше Россия расширила ответный список «невъездных» представителей ЕС Россия предложила японской стороне переход к полному безвизовому режиму Замена лифтов в жилых домах будет софинансироваться из региональных бюджетов

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930