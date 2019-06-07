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Маткапитал увеличат с 2020 года до 470 тысяч рублей
6 июня в 17:04 Экономика и бюджет 0 206 Васильева Елена
С 1 января следующего года маткапитал будет проиндексирован до 470 тысяч рублей, средства для этого уже предусмотрены. Об этом сегодня сообщил в интервью информагентству ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе Петербургского международного экономического форума.
Он сказал: «Индексация материнского капитала возобновится с 1 января 2020 года. Это уже согласованное решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020 года – прогноз роста потребительских цен составляет 4% – материнский капитал будет увеличен. Такие средства при подготовке бюджета на следующий год мы сейчас предусматриваем. То есть с 2020 года размер маткапитала составит около 470 тыс.».
Топилин ранее сообщал о том, что предложений о продлении программы маткапитала после 2025 года не поступало. Программа стартовала в 2007 году и будет действовать до конца 2021 года. Сертификат выдается при рождении второго и последующих детей.
На данный момент выплачивается 453 тысячи рублей.
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