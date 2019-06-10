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Цены на черное золото могут упасть ниже 40 долларов США
11 июня в 15:55 Экономика и бюджет 3 182 Иван Тихонов
В рамках заседания комитета ГД по бюджету и налогам первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов озвучил свой прогноз по ценам на нефть в случае отсутствия сделки стран ОПЕК по нефтедобыче. По мнению главного финансиста страны, стоимость черного золота может опуститься ниже 40 долл/баррель вплоть до 30 долл/баррель.
«Мы же не знаем, что будет летом. Как ОПЕК договорится, не договорится об увеличении добычи. Если не договорится, так цены могут упасть ниже 40 долларов и к 30 долларам за баррель», — сказал он.
Ранее Министр энергетики России Александр Новак в кулуарах ПМЭФ предположил, что встреча стран ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 2-4 июля текущего года.
Эксперты Сейчас.ру поделились своими прогнозами относительно цен на нефть и перспективы заключения сделки по нефтедобыче.
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Как Вы оцениваете прогнозы по падению цен на нефть до 30 долларов? По Вашему мнению, удастся ли странам ОПЕК договориться о снижении нефтедобычи?
С декабря прошлого года нефтяные котировки демонстрируют достаточно тесную корреляцию с динамикой биржевых индексов США и при появлении негативных настроений на заокеанских фондовых рынках игроки начинают продавать свои позиции во фьючерсных контрактах на Brent и WTI.
В настоящий момент инвесторы отыгрывают ожидания снижения процентной ставки ФРС США, в связи с чем после коррекции к уровню $60 цена на «черное золото» предпринимает попытки восстановления. Если же мы говорим о прогнозе падения цены на нефть до 30 долларов, то на мой взгляд такой сценарий можно рассматривать, только при наступлении очередного мирового финансового кризиса аналогичного кризису 2008 года.
На данном этапе, с учетом высокой волатильности на глобальных финансовых рынках и риска замедления темпов роста мировой экономики, ОПЕК+ скорее всего пойдет на продление сделки по сокращению добычи, как минимум до конца 2019 года. Однако игрокам стоит помнить, что фьючерсные контракты на нефть это по большому счету финансовый инструмент торгующийся по законам фондовых рынков и эти законы в большинстве случаев не совпадают с законами реальной экономики.
Как Вы оцениваете прогнозы по падению цен на нефть до 30 долларов? По Вашему мнению, удастся ли странам ОПЕК договориться о снижении нефтедобычи?
Учитывая сформировавшуюся к настоящему времени ситуацию в мире, которую можно охарактеризовать как "политику протекционизма и рестрикций", при которой понижающее давления на нефтяные цены может возникнуть на фоне "запуска" очередной торговой войны с государством или экономическим союзом, действия которого не будут соответствовать требуемым со стороны известного заокеанского партнера "форматам", сценарий снижения мировых цен на нефть ниже отметок в 40 долларов за баррель выглядит достаточно реалистичным.
С другой стороны, со стороны ОПЕК+ прослеживается четкая позиция, сглаживающая серьезные колебания на нефтяном рынке (а возможное падение цен с текущих 62 до 35-30 USD и есть достаточно серьезное колебание) - недавнее согласование снижения объемов добычи странами-членами ОПЕК+ на 1,2 млн. баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года - подтверждение последовательности позиции.
И в случае разворачивания столь негативного для России сценария изменения внешней конъюнктуры, скорее всего, следует ожидать имплементации сдерживающих это падение мер со стороны картеля.
Как Вы оцениваете прогнозы по падению цен на нефть до 30 долларов? По Вашему мнению, удастся ли странам ОПЕК договориться о снижении нефтедобычи?
Несмотря на то, что прогнозы снижения цен на нефть сейчас кажутся малореалистичными, их никак нельзя недооценивать.Стоит напомнить, что экономический рост в США длится уже более 120 месяцев подряд - это длиннейший отрезок роста после Второй мировой войны (и он почти в полтора раза длиннее, чем обычно длились повышательные фазы циклов). Это означает, что в ближайший год очень высока вероятность перехода крупнейшей экономики к рецессии. Если же произойдет разгорание торговой войны США-Китай, то замедление произойдет даже раньше. Конечно, странам ОПЕК+ (и особенно России) всё труднее договариваться об ограничении добычи, поскольку все видят, что падение их добычи компенсируется её ростом в США. Но если отказаться от договоренности, то цены на нефть упадут прямо сейчас. Поэтому вероятность продления ограничения добычи высока.