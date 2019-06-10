Цены на черное золото могут упасть ниже 40 долларов США

В рамках заседания комитета ГД по бюджету и налогам первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов озвучил свой прогноз по ценам на нефть в случае отсутствия сделки стран ОПЕК по нефтедобыче. По мнению главного финансиста страны, стоимость черного золота может опуститься ниже 40 долл/баррель вплоть до 30 долл/баррель.



«Мы же не знаем, что будет летом. Как ОПЕК договорится, не договорится об увеличении добычи. Если не договорится, так цены могут упасть ниже 40 долларов и к 30 долларам за баррель», — сказал он.



Ранее Министр энергетики России Александр Новак в кулуарах ПМЭФ предположил, что встреча стран ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 2-4 июля текущего года.



Эксперты Сейчас.ру поделились своими прогнозами относительно цен на нефть и перспективы заключения сделки по нефтедобыче.