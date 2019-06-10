Главная > Экономика и бюджет

Планируется увеличить пособие по уходу за детьми до полутора лет

20 июня в 12:17 Экономика и бюджет 0 210 Васильева Елена
1 Изображение

Первый замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко высказался в поддержку идеи о повышении размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, которое сейчас составляет 40% от средней зарплаты застрахованного лица.

Глава рабочей группы по соцполитике экспертного совета при правительстве РФ, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко ранее также поддержал в интервью ТАСС, экспертное мнение о введение гибкого графика отпуска по уходу за детьми, а также увеличить пособие по уходу за детьми в возрасте до полутора лет. Если в ходе опроса данная идея будет поддержана населением, то предложение будет направлено Минтруду и рабочей группе по соцполитике Госсовета, а также будет включено в доклад президенту.

Вовченко сказал ТАСС: «Хорошая идея. Мы так гордились тем, что повысили пособие до 40% от зарплаты, потому что раньше оно было вообще минимальное. Я смотрел опыт других не самых передовых европейских стран, и там 80-60% от зарплаты платят, и я подумал, что нам еще далеко до этого».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Не подтвердилась информация о минировании зданий Госдумы, ТЦ «Охотный ряд» и «Останкино»

20 июня в 18:27 Государство

Главный способ решения проблемы уровня жизни россиян – рост производительности труда

20 июня в 18:12 Государство

Спасибо, Facebook: грядут новые правила регулирования рынка криптовалют

20 июня в 17:56 Финансовые рынки

На колл-центр прямой линии с президентом была совершена DDoS-атака

20 июня в 16:26 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

В Минтруда рассказали, сколько россиян продолжают работать на пенсии Исследование: и iOS, и Android ОС очень уязвимы к удаленным атакам Мантуров: предварительный отчет МАК по авиакатастрофе в Шереметьево подтверждает штатную работу всех систем SSJ 100 Опубликован предварительный отчет об авиакатастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево Силуанов: снижение Центробанком ключевой ставки не будет последним в текущем году

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930