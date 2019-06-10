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Планируется увеличить пособие по уходу за детьми до полутора лет
20 июня в 12:17 Экономика и бюджет 0 210 Васильева Елена
Первый замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко высказался в поддержку идеи о повышении размера пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, которое сейчас составляет 40% от средней зарплаты застрахованного лица.
Глава рабочей группы по соцполитике экспертного совета при правительстве РФ, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко ранее также поддержал в интервью ТАСС, экспертное мнение о введение гибкого графика отпуска по уходу за детьми, а также увеличить пособие по уходу за детьми в возрасте до полутора лет. Если в ходе опроса данная идея будет поддержана населением, то предложение будет направлено Минтруду и рабочей группе по соцполитике Госсовета, а также будет включено в доклад президенту.
Вовченко сказал ТАСС: «Хорошая идея. Мы так гордились тем, что повысили пособие до 40% от зарплаты, потому что раньше оно было вообще минимальное. Я смотрел опыт других не самых передовых европейских стран, и там 80-60% от зарплаты платят, и я подумал, что нам еще далеко до этого».
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