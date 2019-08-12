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Прожиточный минимум установлен на уровне 11 185 рублей

Сегодня в 16:22 Экономика и бюджет 0 88 Васильева Елена
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Минтруд России установил прожиточный минимум на II квартал текущего года в размере 11 тысяч 185 рублей на душу населения. Соответствующий приказ был сегодня опубликован на портале нормативно-правовой информации.

В приказе говорится: «Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2019 года на душу населения 11 тыс. 185 рублей, для трудоспособного населения - 12 тыс. 130 рублей, для пенсионеров - 9 тыс. 236 рублей, для детей - 11 тыс. 4 рубля».

В I квартале текущего года прожиточный минимум в целом по стране составлял 10 тысяч 753 рубля, для трудоспособных граждан - 11 тысяч 653 рублей, для детей - 10 тысяч 585 рублей, а для пенсионеров - 8 тысяч 894 рублей.

Прожиточный минимум - это стоимость потребительской корзины, под которой подразумевается минимально необходимый для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности набор продуктов, услуг и товаров. В прожиточном минимуме также учтены обязательные к оплате сборы и платежи.

С 2000 года размер прожиточного минимума пересматривается ежеквартально для трех категорий граждан: трудоспособного населения, детей и пенсионеров, а также для населения страны в целом. Данные показатели применяются, в частности, при формировании федерального и региональных бюджетов, начисления социальных выплат, а также при разработке и реализации соцпрограмм.
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