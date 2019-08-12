Долг россиян за коммунальные услуги превышает 500 млрд рублей

Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала текущего года граждане РФ задолжали за услуги ЖКХ свыше 300 млрд рублей. Практически половина долга – за тепло (146,4 млрд рублей).Остальная сумма – долги управляющих компаний (УК) перед сбытовыми.



В Минстрое сообщили, что в январе-марте 2019 года долги юрлиц и промышленных предприятий (кроме бюджетных) выросли на 1.2%. Их общий долг составил 530.2 млрд рублей. Таким образом совокупный долг населения и промышленности за услуги ЖКХ в первом квартале превысил 1 трлн рублей.



По данным Минстроя, в I квартале текущего года долги россиян увеличились на 5.4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, пишут «Известия». Среди должников – не только физлица, но и кооперативы, товарищества, некоммерческие организации граждан и УК.



В НБКИ сообщили, что средний чек долга за услуги ЖКХ составляет 43 тысячи рублей.