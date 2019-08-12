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Долг россиян за коммунальные услуги превышает 500 млрд рублей

Сегодня в 15:07 Экономика и бюджет 0 34 Иван Тихонов
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Согласно данным Росстата, по итогам первого квартала текущего года граждане РФ задолжали за услуги ЖКХ свыше 300 млрд рублей. Практически половина долга – за тепло (146,4 млрд рублей).Остальная сумма – долги управляющих компаний (УК) перед сбытовыми.

В Минстрое сообщили, что в январе-марте 2019 года долги юрлиц и промышленных предприятий (кроме бюджетных) выросли на 1.2%. Их общий долг составил 530.2 млрд рублей. Таким образом совокупный долг населения и промышленности за услуги ЖКХ в первом квартале превысил 1 трлн рублей.

По данным Минстроя, в I квартале текущего года долги россиян увеличились на 5.4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, пишут «Известия». Среди должников – не только физлица, но и кооперативы, товарищества, некоммерческие организации граждан и УК.

В НБКИ сообщили, что средний чек долга за услуги ЖКХ составляет 43 тысячи рублей.
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