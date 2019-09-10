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Кудрин: расходы на оборону – разумны
23 сентября в 15:49 Экономика и бюджет 0 120 Васильева Елена
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявляет, что расходы на оборонную отрасль сейчас находятся на оптимальном уровне, а их дальнейшее снижение не требуется. Об этом Кудрин написал в сети Twitter.
Кудрин отметил: «Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны».
Глава Счетной палаты считает, что дальнейшей целью использования выделенных на оборону средств является эффективность.
Глава Счетной палаты заявил об этом после слов главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу, который счел высказывания Кудрина об избыточности оборонного бюджета необоснованными. В интервью газете «Московский комсомолец» Шойгу отметил: «Предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела. Просто говорить «расходы на оборону избыточны» – следовать давно прошедшей моде».
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