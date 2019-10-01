|
Силуанов: при низкой цене нефти резервов ФНБ достаточно на три-четыре года
4 октября в 13:19 Экономика и бюджет 0 237 Васильева Елена
Резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) вполне достаточно для исполнения Российской Федерацией обязательств в течение трех-четырех лет даже при условии сохранения низких цен на нефть. Об этом сообщил в Совете Федерации первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов
Он сказал: «Мы имеем сегодня все возможности исполнять бюджет, исполнять наши обязательства при ценах на нефть – $30 за баррель. Нам достаточно резерва (ФНБ), для того, чтобы пройти три-четыре года в условиях низких цен, и в условиях тех ограничений, которые сегодня есть, да и которые еще могут возникнуть. Поэтому бюджет в этом плане защищен».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Песков: правительство работает над увеличением доходов населения4 октября в 16:32 Государство
Техногигантам предложат новую схему налогообложения4 октября в 15:46 Налоги
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Минтрудом в правительство направлен доклад о перспективах введения в РФ четырехдневной рабочей недели Володин: освобождение от НДФЛ полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями средств – самый важный закон, принятый в сентябре Кудрин: объемы незавершенного строительства превысили 5 трлн рублей Региональные законодатели нашли способ вывести бизнес из тени Сбербанк будет принимать на кассах магазинов оплату ЖКХ и услуг связи
Архив статей