Силуанов: при низкой цене нефти резервов ФНБ достаточно на три-четыре года

Резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) вполне достаточно для исполнения Российской Федерацией обязательств в течение трех-четырех лет даже при условии сохранения низких цен на нефть. Об этом сообщил в Совете Федерации первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов



Он сказал: «Мы имеем сегодня все возможности исполнять бюджет, исполнять наши обязательства при ценах на нефть – $30 за баррель. Нам достаточно резерва (ФНБ), для того, чтобы пройти три-четыре года в условиях низких цен, и в условиях тех ограничений, которые сегодня есть, да и которые еще могут возникнуть. Поэтому бюджет в этом плане защищен».