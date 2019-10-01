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Силуанов: при низкой цене нефти резервов ФНБ достаточно на три-четыре года

4 октября в 13:19 Экономика и бюджет 0 237 Васильева Елена
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Резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ) вполне достаточно для исполнения Российской Федерацией обязательств в течение трех-четырех лет даже при условии сохранения низких цен на нефть. Об этом сообщил в Совете Федерации первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов

Он сказал: «Мы имеем сегодня все возможности исполнять бюджет, исполнять наши обязательства при ценах на нефть – $30 за баррель. Нам достаточно резерва (ФНБ), для того, чтобы пройти три-четыре года в условиях низких цен, и в условиях тех ограничений, которые сегодня есть, да и которые еще могут возникнуть. Поэтому бюджет в этом плане защищен».
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