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Пенсии неработающих пенсионеров к 2022 году вдвое превысят прожиточный минимум

11 октября в 16:52 Экономика и бюджет 0 144 Васильева Елена
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Сумма пенсионных выплат неработающим пенсионерам превысит к 2022 году уровень прожиточного минимума для данной категории граждан практически вдвое. Об этом сегодня заявил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

В ходе заседания Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам он сказал: «Пенсия по старости неработающих пенсионеров в 2018 году была 14,4 тыс. при прожиточном минимуме 8512 рублей. А в 2022 году планируется уже 18,2 тыс. рублей при прожиточном минимуме 9,9 тыс. рублей, то есть почти в два раза превышает прожиточный минимум пенсионера».
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