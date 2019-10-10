Кудрин: в бюджете РФ на 2020 год недостаточно стимулов для экономического роста

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил сегодня в Twitter, что бюджет России на 2020 год, как и на плановый период 2021-2022 годов, не содержит достаточных стимулов для роста экономики страны.



Он написал: «Госдума приняла в первом чтении бюджет на три года. Беспокоит, что в нем недостаточно системных стимулов роста экономики. Приветствую новые меры сокращения бедности, дополнительные деньги на нацпроекты, но за три года структура бюджета практически не меняется».



Кудрин напомнил о поставленной еще 11 лет назад задаче бюджетного маневра в пользу здравоохранения и образования, когда в каждой сфере ВВП было запланировано на 5%. Глава Счетной палаты отметил: «Это было бы сравнимо с расходами развитых стран. Сейчас эти расходы ниже, чем в 2008 году. В трехлетнем бюджете этого маневра снова не видим».



Он добавил: «Все больше индикаторов говорит, что темпы роста экономики будут ниже официального прогноза: инвестиции в первом полугодии выросли на 0,6%, рост инвестимпорта по году ожидается 0,2%, выпуск инвестпродукции сокращается, индекс PMI (индекс деловой активности) – самый низкий за 10 лет».