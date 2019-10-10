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Moody’s считает российскую экономику слабой
Сегодня в 15:38 Экономика и бюджет 3 95 Иван Тихонов
Международное рейтинговое агентство Moody’s обнародовало пресс-релиз с прогнозом для банковского сектора РФ. В агентстве приняли решение изменить прогноз с «позитивного» на «стабильный» из-за слабой экономики.
В частности, Moody’s указывает на то, что российская экономика ныне испытывает ряд проблем. На этом фоне был понижен прогноз по реальному росту ВВП с 1.6% до 1.2% на текущий год, а потенциал роста в грядущем году остается низким – примерно 1.5%, передает РБК данные релиза.
В то же время относительно стабильный обменный курс валют, рост госрасходов и гибкая денежно-кредитная политика положительным образом влияют на операционную систему кредитных организаций. В перспективе 12-18 месяцев, по прогнозам Moody’s, доля проблемных кредитов будет находиться на уровне 10%. С другой стороны, существенная часть проблемных корпоративных кредитов до сих пор остается на балансе банков. Показатели же ликвидности, фондирования и прибыльности будут показывать хорошую динамику.
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По Вашему мнению, насколько «слабая» экономика в РФ? Как Вы оцениваете прогнозы Moody’s
Экономика России не столько «слабая», сколько характеризующаяся существенными структурными перекосами, заметно влияющими на потенциальные темпы её расширения. Сказываются и низкая инвестиционная привлекательность России, критически малое количество современных и высокотехнологических предприятий обрабатывающей промышленности, невысокая производительность труда (в целом по стране она более, чем вдвое уступает среднемировому уровню, не говоря уже о развитых странах), недостаточное количество производств, способных генерировать продукт с высокой добавленной стоимостью, а в некоторых отраслях - чрезмерно высокий износ оборудования, достигающий иногда 80-ти процентов. Иными словами, при огромном потенциале российской экономики, она отличается заметной степенью отставания от передовых держав и критической зависимостью от экспорта ресурсов, что для высокоразвитого государства недопустимо. На этом фоне неудивительно, что Moody’s понизило прогноз по банковскому сектору с «позитивного» на «стабильный» - когда приходится пересматривать цели по ВВП с 1,6% до 1,2%, вряд ли стоит рассчитывать, что банковский сектор, являющийся по сути «кровеносной системой» любой экономики, может избежать соответствующего пересмотра рейтингов. С другой стороны, Moody’s достаточно отчетливо дает понять, что в случае улучшения ситуации в экономике, появления заметных признаков структурных реформ, а также принимая во внимание высокие объемы накопленных резервов и достаточно хорошую стрессоустойчивость большинства ведущих кредитных учреждений, рейтинги банковского сектора при необходимости могут быть возвращены на прежние уровни.
По Вашему мнению, насколько «слабая» экономика в РФ? Как Вы оцениваете прогнозы Moody’s?
Российская экономика причудливым образом сочетает одновременно признаки и силы, и слабости. Позитив заключается в достаточной финансовой устойчивости, готовности к негативным кризисным проявлениям. В России профицит бюджета в 2,7% - редкое по нынешним временам явление даже для развитых стран. Положительный торговый и платёжный баланс, малый внешний долг, сокращающаяся инфляция ниже 4%, огромные международные резервы. Однако это хорошо во многом с позиций экономики «осаждённой крепости». Противостоя внешним шокам и готовясь к новым в последние годы, страна создаёт запасы и накопления.
Но одновременно такая нацеленность на сохранение, вкупе с громадными внутренними экономическими проблемами и дисбалансами, препятствует развитию, продвижению вперёд, что создаёт слабость экономики. Её проявления многообразны. Крайне низкие темпы роста, лишь несколько лет назад вышедшие из отрицательной зоны и составляющие сейчас порядка 1,2-1,3%, троекратно отстающие от среднемирового темпа. Очень острая проблема – продолжающееся с 2014 г. падение реальных доходов населения. Помимо того, что это само по себе крайне негативное явления, подрывающее человеческий потенциал, оно ещё создаёт ограничения платёжеспособного спроса для выпуска и реализации товаров и услуг.
С точки зрения надёжности банковской системы все эти факторы имеют первостепенное значение. Малые темпы роста ВВП, монополизация и доминирование государства в экономике, малая рентабельность предприятий, закредитованность граждан и неспособность многих обслуживать кредиты из-за низких доходов - всё это действительно создаёт потенциальные опасности для банков. В данном плане справедливо «упреждающее» решение Moody's, изменившего прогноз по банковскому сектору России с «позитивного» на «стабильный».
По Вашему мнению, насколько «слабая» экономика в РФ? Как Вы оцениваете прогнозы Moody’s?
При всех сложностях, обусловленных трудностями внешнего финансирования (прежде всего, санкциями) и внутренними проблемами (снижение спроса со стороны беднеющего населения), экономика страны демонстрирует макроэкономическую устойчивость, при отсутствии какого-либо роста корпоративного сектора. Небольшой рост ВВП, который предполагают в ближайшем будущем внешние и внутренние эксперты во многом опирается на надежды увеличения государственных расходов. Можно предположить, что и перспективы банковского сектора обусловлены возможностью кредитовать такую экономическую деятельность.
В этом плане снижение прогнозов международного рейтингового агентства по банковскому сектору можно рассматривать как реакцию на некоторое движение в банковской сфере, связанное с возможными переменами в составе участников, которым удастся (или не удастся) принять участие в процессе обеспечения такого экономического роста.
В контексте данного анализа можно сделать выводы, что риски инвестирования в отечественный банковский сектор несколько увеличились из-за уменьшения возможностей конкретных банков, при сохранении институциональной устойчивости всего сектора и значительных перспективах увеличения финансовых потоков. В итоге можно ожидать притока вложений инвесторов, ориентированных на более высокие уровни рисков и, следовательно, рост инвестиций в банковский сектор.