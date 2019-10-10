Moody’s считает российскую экономику слабой

Международное рейтинговое агентство Moody’s обнародовало пресс-релиз с прогнозом для банковского сектора РФ. В агентстве приняли решение изменить прогноз с «позитивного» на «стабильный» из-за слабой экономики.



В частности, Moody’s указывает на то, что российская экономика ныне испытывает ряд проблем. На этом фоне был понижен прогноз по реальному росту ВВП с 1.6% до 1.2% на текущий год, а потенциал роста в грядущем году остается низким – примерно 1.5%, передает РБК данные релиза.



В то же время относительно стабильный обменный курс валют, рост госрасходов и гибкая денежно-кредитная политика положительным образом влияют на операционную систему кредитных организаций. В перспективе 12-18 месяцев, по прогнозам Moody’s, доля проблемных кредитов будет находиться на уровне 10%. С другой стороны, существенная часть проблемных корпоративных кредитов до сих пор остается на балансе банков. Показатели же ликвидности, фондирования и прибыльности будут показывать хорошую динамику.