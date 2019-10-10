Минфин обнародовал расчеты бюджетных расходов на льготы по новой системе накопительных пенсий

Налоговые льготы, запланированные для работодателей и граждан в системе гарантированного пенсионного плана (ГПП), обойдутся российскому бюджету до 2030 года в 10 млрд рублей. Об этом в ходе презентации новой системы рассказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.



Он сказал: «Это, действительно, наш расчет. Мы в соответствии с правилами разработки нормативных актов должны писать так называемое финансовое обоснование, в котором указываются выпадающие доходы и расходы бюджета. Соответственно, мы оценили их таким образом, это прямые расходы». Замминистра уточнил, что данные расходы рассчитаны на период до 2030 года.



Моисеев при этом указал, что выполнение указа президента по увеличению объема инвестиций в ВВП к 2024 году до 25% – нелегкая задача без стимулирования развития системы долгосрочных накоплений.



Он отметил: «Любая налоговая льгота аналогична прямому расходу из бюджета. Поэтому мы, конечно, внимательно просчитывали все последствия от введения подобного рода финансирования. Но мы также понимаем, что нам тяжело будет выполнить указ президента по доведению доли объема инвестиций в ВВП до 25% к 2024 году, если мы не будем стимулировать долгосрочные накопления».



Моисеев также заявил, что доходами будут перекрываться прямые расходы. Замминистра пояснил, что бюджеты различных уровней начнут получать доходы за счет «возврата через рост инвестиций, рост прибыли предприятий, соответственно, рост налоговой базы».