Кудрин: некоторые социальные выплаты необходимо пересмотреть

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил в интервью информагентству ТАСС о целесообразности пересмотра некоторых форм социальных выплат, для того, чтобы они доходили до наиболее нуждающихся.



Он уточнил, что некоторые виды выплат, например, выплачиваемые в регионах детские пособия, ранее были существенными, а на данный момент составляют совершенно незначительные суммы, которые уже давно не оказывают нуждающимся должной поддержки.



Кудрин сказал: «Конечно, для тех, кто действительно нуждается, эти выплаты давно уже не помощь. Например, это касается пособий на детей, которые когда-то вводились в регионах. В некоторых регионах на семью в месяц они до сих пор составляют 200-300 руб. Конечно, эти формы поддержки тоже надо пересматривать».



Он отметил также, что на данный момент существует достаточно ресурсов для перераспределения бюджетных расходов и сокращения бедности в стране. Расчеты Центра стратегических разработок (ЦСР) показали, что для сокращения уровня бедности на 40%, необходимо ежегодно дополнительно тратить 200 млрд рублей. Глава Счетной палаты сказал: «Мы тратим на социальную поддержку, включая трансферт в Пенсионный фонд и всякого рода другие социальные виды поддержки от материнства и детства до инвалидов и других категорий граждан, почти 11% ВВП. В нынешних ценах это около 11 трлн по всей стране».



Кудрин отметил: «Конечно, нам нужно поддерживать заслуженных людей, помогать инвалидам, чернобыльцам, семьям с детьми. Но в целом у нас есть ресурс для маневра, чтобы за счет других расходов бюджета изыскать эти 200 млрд или даже больше, и существенно сократить бедность. Это задача социальной адресной поддержки – адресованной именно бедным. Но надо честно указать и на непростой деликатный момент. Если мы перераспределяем ресурсы, чтобы адресно бороться с бедностью, значит, эти деньги не достанутся кому-то из тех, кто раньше получал по категориям. Не так и просто кому-то уменьшить поддержку, даже чтобы дать ее тому, кто больше нуждается».



Он привел статистические данные Всемирного банка, которые указывают на то, что в России социальная помощь доходит до бедных лишь в 20% случаев, несмотря на выделяющиеся на данные цели из бюджета практически 11% ВВП.



В заключение Кудрин сказал: «У нас почти 20 млн человек за чертой бедности. В нашей модели государства жизнь многих стала очень примитивной или направленной на сохранение своего существования. Людям приходится все время биться за выживание. Я неоднократно говорил, что для такой страны как наша, иметь столько бедных – позор. При нашем уровне ВВП на душу, при таких серьезных ресурсах мы не должны такого допускать».