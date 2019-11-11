Доллару предписали сокращение

Замминистра финансов РФ Владимир Колычев заявил о планах министерства в 2020 году изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). В частности, речь идет о сокращении доли американской валюты на фоне геополитических рисков. Предполагается, что действия Минфина будут синхронизированы с Банком России, который уже изменил структуру золотовалютных резервов.



«Могу сказать сейчас, что доля доллара будет понижена. А валюты разные рассматриваются. Естественно, все резервные — те, которые по стандартам МВФ в резервные включаются, в том числе юани и другие страны»,— передают слова замминистра РИА Новости.



В то же время принцип покупки валюты по бюджетному правилу не подвергнется изменениям, подчеркнул г-н Колычев, добавив, что операции в евро-рублевом сегменте могут быть увеличены.