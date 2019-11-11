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Доллару предписали сокращение
14 ноября в 16:59 Экономика и бюджет 3 215 Иван Тихонов
Замминистра финансов РФ Владимир Колычев заявил о планах министерства в 2020 году изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ). В частности, речь идет о сокращении доли американской валюты на фоне геополитических рисков. Предполагается, что действия Минфина будут синхронизированы с Банком России, который уже изменил структуру золотовалютных резервов.
«Могу сказать сейчас, что доля доллара будет понижена. А валюты разные рассматриваются. Естественно, все резервные — те, которые по стандартам МВФ в резервные включаются, в том числе юани и другие страны»,— передают слова замминистра РИА Новости.
В то же время принцип покупки валюты по бюджетному правилу не подвергнется изменениям, подчеркнул г-н Колычев, добавив, что операции в евро-рублевом сегменте могут быть увеличены.
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Как Вы оцениваете планы Минфина по сокращению доли доллара в ФНБ? К каким последствиям это может привести?
В условиях сохраняющихся геополитических рисков, которые несмотря на ослабление санкционного давления со стороны Белого дома нельзя исключать в будущем., необходимость таких изменений вполне оправдана. И хотя угрозы со стороны США ограничить операции в долларах для крупнейших российских банков не были реализованы, уменьшение рисков путем снижения доли американской валюты и долларовых активов в структуре ФНБ и резервах ЦБ РФ выглядит вполне оправданно. Однако полного отказа от доллара в структуре международных резервов ждать не стоит, так как американская валюта по-прежнему удерживает лидирующие позиции в международных расчетах.
Как Вы оцениваете планы Минфина по сокращению доли доллара в ФНБ? К каким последствиям это может привести?
Сокращение доли долларовых накоплений в структуре ФНБ Минфином в 2020 году стоит рассматривать в качестве разумного шага российского государства с учётом существующих глобальных изменений в экономике. Существующее напряжение в отношениях между странами, включая санкционную политику одних стран против других с целью завоевания новых рынков для своей продукции, а также, все возрастающие долги государств в большинстве своём развитых стран, приводит к тому, что странам приходится пересматривать свою стратегию взаимодействия с внешним миром. Снижение доли долларов в структуре ФНБ должен снизить зависимость отечественной экономики от американской. Вместе с тем, российская политика направлена на более тесное взаимодействие с экономикой Китая, в том числе в направлении дедолларизации евразийского региона и одновременного строительства Шелкого Пути. Правильность описанных выше планов сможет рассудить только время, но ясно одно: эпоха турбулентности в мировой экономике уже началась.
Как Вы оцениваете планы Минфина по сокращению доли доллара в ФНБ? К каким последствиям это может привести?
Дальнейшая дедолларизация правительственной «кубышки» - абсолютно оправданный шаг, я двумя руками "за". Даже если на минутку забыть о политических рисках для России держать вообще какие-либо деньги в американских госбумагах, которые теоретически в любой момент могут быть заморожены, то сторонникам долларовой «подушки безопасности» с чисто финансовых позиций стоит задуматься элементарно, а есть ли в долларовых резервах на сегодня хотя бы малые выгоды? Я полагаю, что их нет: математически американские казначейки для любого обычного инвестора теперь абсолютно проигрышный инструмент, ведь купонная «премия» по ним в долларах не превышает 2% годовых, опускалась в начале осени и до 1.5%. Причём немного подросли эти проценты вынужденно для США лишь потому, что на их госбумаги упал спрос, стоило только отступить угрозе полномасштабной торговой войны между США и Китаем, и когда обе стороны семимильными шагами уже явным для всех образом стали двигаться к большому соглашению.
Однако платить слишком большие проценты по долгам администрация Трампа и Минфин не хотят, да в сущности и не могут. Трамп уже призывал сделать всё, чтобы проценты по займам для Америки опустились практически до нуля, чего уже добились для себя европейцы. А значит, чтобы понизить стоимость правительственных заимствований снова, ФРС США придется вновь и вновь в 2020-2021 гг понижать процентные ставки, ссылаясь на замедление мирового роста, на торговые противоречия и на любые другие реальные или надуманные причины, растягивая максимально надолго сам процесс. Всё это сделает в итоге неизбежным постепенное ослабление доллара, который давно уже по прогнозам МВФ и многих руководителей крупных фондов переоценён и «должен» стоить как минимум на 10-15% дешевле, нежели он стоит в данный момент. И изменение этого расклада со слишком дорогим до сих пор долларом - вопрос сравнительно недолгой паузы во времени: во всяком случае, совсем недолгой по меркам горизонта планирования такой стабильной подушки накопления национальных резервов, какой является Фонд национального благосостояния.
Однако мало решиться уйти из долларовых облигаций, а надо понять, к чему бы лучше прийти, и вот тут имеется немало нюансов. Например, глядя на вещи шире, размещать средства ФНБ можно и нужно не только в бумаги государственного долга других государств - в Европу под нулевой или отрицательный процентных доход, но зато с перспективой будущего укрепления евро к доллару в ближайшие годы, в Китай под 3.25% в юанях или в долги других близких нам экономически стран-союзниц в Азии, где Малайзия даёт 3.5% годовых, Индия 6.5% годовых, а Индонезия предлагает годовой доход свыше 7%. Но вкладываться можно же и в акции крупнейших мировых компаний, чья способность надёжно монетизировать свои высокие отлаженные технологии в сфере IT и в других отраслях, используя весьма лояльный и глобальный людской ресурс и гигантский рекламный охват - не подлежит сомнению. Что мешает сегодня хотя бы 5-7% от всех средств ФНБ разместить, допустим, равномерно в бумаги (акции и облигации) Apple, Google, Facebook, Amazon, как поступает уже несколько лет Нацбанк Швейцарии, отказываясь в пользу этих вложений даже от доли традиционных ранее для этой страны запасов физического золота? Как и норвежский пенсионный фонд, они считают бумаги перечисленных компаний «новым золотом», способным давать долговременнный доход даже в условиях слабости большинства мировых резервных валют и номинированных в них долговых инструментов.
Да, перечисленные компании котируются на Нью-Йоркской бирже тоже в долларах, но это доллары совсем другого пошиба: способные приносить нашей казне доход и завязанные на обязательства частных компаний, а их в условиях всеобщего западного уважения к частной собственности никакие правительства никогда не принудят заморозить выплаты. То есть, это абсолютно ликвидные бумаги, а доля 5-7% находится вполне в пределах погрешности колебаний курсов доллара и евро к рублю, то есть в общей массе денег фонда такие риски не критичны, даже учитывая возможность временной просадки и колебаний купленных бумаг в какие-то периоды. И небольшую долларовую часть резервов я бы сохранял с высокой потенциальной выгодой именно в акциях транснациональных топ-компаний, вокруг интересов которых и вращается весь финансовый мир, а вовсе не в выходящих всё больше из моды облигациях американского казначейства, не дающих ни малейших шансов на доход и несущих при этом для нас одни только риски.
По аналогии с покупкой бумаг американских корпораций вместо долговых обязательств американского государства, аналогичную долю средств ФНБ ещё порядка 5-7% я вложил бы в облигации и акции не только Китая или некоторых стран Европы, но также не забыл бы и о наиболее ликвидных «голубых фишках» самой России! Сбербанк, Газпром, нефтедобывающие компании, Яндекс - наше реальное национальное достояние. И разве не выглядит здравой идея о подпитке этих компаний капиталом ФНБ? Учитывая хроническую недооценённость российских компаний, это стало бы хорошим долгосрочным вложением денег в расчёте на постепенное подорожание с годами этих бумаг. А этому подорожанию ещё бы и способствовала такая вот естественная поддержка котировок своеобразным «байбэком», только не от лица самих же компаний, а со стороны государства в лице Минфина, который заведует Фондом национального благосостояния. Поскольку происходить это будет на постоянной и публичной для всех основе, то огласка этих мер повлечёт за собой повышенный интерес всё новых и новых российских и иностранных частных покупателей, которые начнут присоединяться к росту российских бирж, когда будут наблюдать его долгое время собственными глазами. И, как естественное следствие, всё это подстегнёт затяжное, для начала 2-3 летнее ралли на российских биржах в ответ на аналогичные новые и новые рекорды всех времён на американском рынке. ФНБ мог бы принять на себя и роль ещё одной финансовой опоры для объектов инфраструктуры России - вкладываясь методично в облигации Автодора или РЖД: одновременно это и доходно, и поможет развитию сети дорог.
Подводя итог: для ФНБ есть смысл на структуру золотовалютных резервов Банка России в чём-то, конечно же, ориентироваться, как на успешный опыт управления резервами. Однако же нет смысла полностью структуру эту дублироваь: иначе зачем нам отдельный фонд, если отличаться он будет только лишь по целям накопления, но средства будет аккумулировать по точно такой же схеме. К тому же, у ФНБ как у фонда будущего благосостояния должна быть и задача преумножения накопленного, а не простого сохранения средств. Допустим, ЦБ оказался абсолютно прав, когда перевёл часть резервов в золото: с января прошлого года оно уже поднималось в цене с $1350 до $1550 за тройскую унцию, а этой осенью, спускаясь вновь до $1450, даёт снова хорошие цены для покупки перед будущими почти неизбежными витками роста. Даже несмотря на имеющиеся всегда понятные риски колебаний мировых цен на золото, как инструмент для хранения большой доли резервов ЦБ оно по сути обеспечивает собой не вполне обеспеченную пока, увы, собственной экономикой российскую валюту - рубль. Ну а в случае размещения небольшой части средств ФНБ в акциях, золото способно параллельно выполнять и ещё одну важнейшую функцию: диверсифицировать буквально все другие имеющиеся риски. Так как не секрет, что золото растёт особенно сильно именно во время биржевых коррекций, а предлагаемый мною портфель частично будет "заточен" ведь на рост бирж, а значит, с помощью золота он может быть и подстрахован от снижения котировок биржевых бумаг.
Плюс к тому, вложения в золото подстрахуют и риски заметного ослабления что доллара, что евро, что юаня, что любых других валют, в которых будут номинированы купленные для ФНБ госбумаги - правительственные облигации. Ведь золото еще долго будет восприниматься в мире как лучшее вложение денег в периоды любых больших неопределённостей, страновых рисков. А значит, именно в эти волнующие нас моменты оно будет дорожать и вытягивать вверх общую стоимость резервов и ЦБ, и ФНБ.